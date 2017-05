VAT Group AG Generalversammlung 2017: Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats

An der heutigen ersten ordentlichen Generalversammlung der VAT Group AG nach dem Börsengang vom April 2016, haben die anwesenden Aktionäre alle vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge genehmigt.

450 Aktionäre, die zusammen 64.8 Prozent des Aktienkapitals vertraten, nahmen an der Versammlung in St Gallen teil.

Die Aktionäre wählten Dr. Martin Komischke zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats. Dr. Hermann Gerlinger wurde als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Mit Ausnahme von Dr. Horst Heidsieck, der nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stand, wurden alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt bestätigt.

Die Aktionäre wählten Dr. Martin Komischke, Ulrich Eckhardt und Karl Schlegel in den Nominations- und Vergütungsausschuss.

Die Aktionäre genehmigten die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven von CHF 4.00 pro VAT Namenaktie. Die Auszahlung erfolgt am 23. Mai 2017. Der Geschäftsbericht 2016, die Jahresrechnung der VAT Group AG und die Konzernrechnung wurden von den Aktionären ebenfalls genehmigt.

Der Vergütungsbericht 2016 wurde von den Aktionären in einer Konsultativabstimmung mit grosser Mehrheit angenommen. Sie unterstützten ausserdem in separaten bindenden Abstimmungen den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2018 sowie den maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahr 2017 und 2018.

Finanzkalender

Ex-Datum 19. Mai 2017 Dividendenausschüttung 23. Mai 2017 Halbjahresergebnisse 2017 24. August 2017 Q3 2017 Trading Update 10. November 2017 Jahresergebnisse 2017 9. März 2018

ÜBER DIE VAT GROUP AG

VAT ist der weltweit führende Entwickler, Produzent und Lieferant von hochwertigen Vakuumventilen. Vakuumventile von VAT sind erfolgskritische Komponenten für modernste Produktionsprozesse von innovativen Produkten, die in Alltagsgegenständen wie Mobilgeräten, Flachbildschirmen oder Solarpanelen verwendet werden. VAT ist unterteilt in drei Segmenten: Ventile, Global Service und Industry bieten hochwertige Vakuumventile, Multi-Ventil-Module, Membranbälge sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen für eine Vielzahl von Vakuumanwendungen an. Die VAT Group ist ein Global Player mit mehr als 1'600 Beschäftigten und wichtigen Fertigungsstandorten in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die VAT Group einen Nettoumsatz von CHF 508 Mio.