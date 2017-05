Medienmitteilung vom 17. Mai 2017, 18.30 Uhr

Hügli Aktionäre genehmigen alle Anträge mit grosser Mehrheit

An der heutigen Generalversammlung der Hügli Holding AG in Arbon stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu. Beschlossen wurde eine unveränderte Dividende von CHF 16.00 je Inhaberaktie.

Die Generalversammlung genehmigte Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 sowie in einer Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht für das Jahr 2016. Sie stimmte einer zum Vorjahr unveränderten Dividende von CHF 16.00 pro Inhaberaktie und CHF 8.00 pro Namenaktie zu.

Allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wurde Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 erteilt. Weiter wurden alle Verwaltungsräte für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr individuell wiedergewählt. Der amtierende Verwaltungsratspräsident, Dr. Jean G. Villot, wurde in seinem Amt bestätigt. Da der Verwaltungsrat alle Aufgaben gesamtverantwortlich wahrnimmt, wurden alle Mitglieder in den VergütungsÂausschuss gewählt. Wiedergewählt wurden ausserdem die Revisionsstelle OBT AG, St. Gallen sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter Herr RA lic. iur. Andreas G. Keller.

Die maximalen Gesamtvergütungen an den Verwaltungsrat bis zur kommenden Generalversammlung 2018 sowie an die Konzernleitung für das folgende Geschäftsjahr 2018 wurden durch die Generalversammlung ebenfalls mit grosser Mehrheit genehmigt. Den Vorsitz für dieses Traktandum, verbunden mit ergänzenden Informationen zur Vergütungspolitik, übernahm Dr. Alexander Stoffel, Verwaltungsratsmitglied und Mehrheitsaktionär.

Die Aktie wird ab 19. Mai 2017 ex Dividende an der Schweizer Börse gehandelt.

Die Dividendenzahlung erfolgt am 23. Mai 2017.

Der Halbjahresbericht 2017 wird am 18. August 2017, 07.00 Uhr publiziert.

Für weitere Auskünfte:

Andreas Seibold, CFO, Tel. +41 71 447 22 50, (andreas.seibold@huegli.com: mailto:andreas.seibold@huegli.com)

Hügli Holding AG, Bleichestrasse 31, CH-9323 Steinach

