Mittwoch, 24. Mai 2017, 22.25 Uhr



Er wird gemobbt und alle nennen ihn nur "Dickerchen". So kann es nicht weitergehen, finden Kevins alleinerziehende Mutter und sein Arzt, der ihm jetzt schon einen Herzinfarkt voraussagt. 3sat zeigt am Mittwoch, 24. Mai 2017, 22.25, das Spielfilmdebüt von Bruno Devilles, "Bouboule - Dickerchen".



Der zwölfjährige Kevin (David Thielemans) wiegt mehr als 100 Kilo, und er ist eigentlich auch der einzige, für den sein Gewicht nicht das zentrale Problem ist. Kevin liebt den Rausch, den Süßigkeiten in ihm auslösen, und tauscht auch schon mal den getragenen Büstenhalter seiner älteren Schwester gegen Süßes.



Eines Tages taucht auf dem Gelände hinter Kevins Haus der Wachmann Pat auf und trainiert dort seinen Schäferhund. Kevin ist fasziniert von dem drahtigen Wachmann, und als dieser ihn einmal beschützt, freunden sich die beiden an. Der um einiges ältere Pat sonnt sich zwar in Kevins Bewunderung, macht aber aus seiner Verachtung für dessen Übergewicht keinen Hehl und unterzieht Kevin fortan einem harten Training. Auch wenn seine Mutter alles andere als begeistert ist von dem neuen Freund, nimmt Kevin zum ersten Mal ab. Erst als Pat Kevin bei einem dubiosen Einsatz mit einem seiner Kumpel Schmiere stehen lässt, wird auch Kevin langsam klar, dass Pat nicht der Held ist, für den er ihn gehalten hat.



Die belgisch-schweizerische Koproduktion "Bouboule" ist Bruno Devilles Spielfilmdebüt. Der Regisseur brachte als Teenager selbst fast 100 Kilogramm auf die Waage. In weiteren Rollen spielen Swann Arlaud und Julie Ferrier. 2015 war "Bouboule" für den Schweizer Filmpreis in der Kategorie "Bester Spielfilm" nominiert.



Der Video-Stream des Films "Bouboule - Dickerchen": http://ly.zdf.de/Lxz/.



