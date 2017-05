NEUHAUSEN, SCHWEIZ -- (Marketwired) -- 05/17/17 -- Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com) wurde für seine innovative RFID-Lösung für Umkleidekabinen gewürdigt, die für Einzelhändler in Echtzeit und auf Artikelebene Informationen zum Bestand im Umkleidebereich ermittelt - dem wichtigsten Umsatzbereich im Einzelhandelsgeschäft. Während der Retail Business Technology Expo (RBTE) 2017, Europas größter Messe für Einzelhandelslösungen, die in London am 8. und 9. Mai stattfand, wurde Tycos Lösung für die Innovation Trail Awards in die engere Wahl gezogen. Zusätzlich wurde Tyco zum Finalisten für den "Bestes neues Produkt"-Preis von RFID Journal LIVE! 2017 während des Events in Phoenix, Arizona, USA, das vom 9. bis 11. Mai stattfand, ernannt.

Die Tyco Einzelhandels-RFID-Umkleidekabine ist eine kombinierte Lösung der Tyco RAIN RFID Hardware-, Firmware- und Softwareprodukte. Die Lösung wurde konzipiert um Einzelhändlern einen größtmöglichen Geschäftswert zu bieten, und konzentriert sich auf die Verkaufssteigerung im Umkleidebereich und ein bestmögliches Einkaufserlebnis. Die Tyco RFID-Lösung für Umkleidekabinen wird von der Tyco Beam Steerable RFID-Antenne und dem Mehrzweck-RFID-Leser versorgt und bietet Einzelhändlern nicht nur Einblick in den Warenbestand auf Artikelebene im Umkleidebereich, sondern auch zusätzlich im Warenlager und im Verkaufsbereich. Somit werden Kunden besser bedient und deren Einkaufserlebnis optimiert, was letztlich den Umsatz steigert. Andere Vorteile, die sich daraus ergeben: Der Warenschwund wird minimiert und die einzelhandelsspezifischen Prozesse werden effizienter abgewickelt.

Die Tyco RFID-Einzelhandelslösung für die Umkleidekabine gewährt Einblicke in den Warenbestand in Echtzeit und da sie für den Kunden unsichtbar ist, hilft sie dem Personal, auf unauffällige Weise Warenschwund zu bekämpfen, auf andere Produkte und Angebote über ein Display in der Kabine aufmerksam zu machen, den Artikelverkehr im Umkleidebereich zu erfassen und Statistiken hinsichtlich des Kaufverhaltens und des Umsatzes für einen analytischen Produktleistungsbericht zu erstellen.

Die RFID-Einzelhandelslösung für die Umkleidekabine kann zunächst mit Kapazitäten auf Primärebene eingesetzt werden und später mit zusätzlichen Funktionen für Mehrwert und tiefgreifende persönliche Kundenbetreuung ausgebaut werden. Die Lösung auf Primärebene wird exklusiv von Tyco Retail vertrieben, während die erste erweiterte Ebene in Zusammenarbeit mit Accenture/ Kurt Salmon Digital zur Lieferung eines optimalen High-touch-Kundenerlebnisses entwickelt wurde.

"Da der E-Commerce weiterhin wächst und gedeiht, muss es Einzelhändlern gelingen, ihre Geschäftsräume für den Kunden relevant zu machen und sie in ihre physischen Läden zurückzulocken. Ein Weg dahin ist die Differenzierung und Personalisierung des Einkaufserlebnisses und unsere neuen RFID-Umkleidekabinen ermöglichen Einzelhändlern, solch ein verbessertes Erlebnis zu bieten", so Brent Brown, Vizepräsident und Generaldirektor, Inventory Intelligence and IoT, Tyco Retail Solutions. "Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Lösung von RBTE und RFID Journal anerkannt wurde und dass wir die Möglichkeit hatten, unser innovatives Produkt auf beiden industrieführenden Events vorstellen zu können."

Über Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions, Teil von Johnson Controls, ist ein führender Anbieter von analysebasierter Verlustvorbeugung, Bestandsinformationen und Erkenntnissen über den Kundenverkehr. Tycos Lösungen bieten Echtzeit-Transparenz und vorausschauende Analysen, die Einzelhändlern helfen, ihre Gewinne zu maximieren und das Kundenerlebnis in einer digital gesteuerten Einkaufswelt zu verbessern. Mit mehr als 1,5 Millionen Datenerfassungsgeräten auf dem Einzelhandelsmarkt erfasst Tyco jährlich mehr als 40 Milliarden Besuche von Einkäufern, um Einzelhändlern umsetzbare Erkenntnisse zur Optimierung der betrieblichen Leistung bereitzustellen. Weltweit trägt Tyco mit seinen führenden Marken Sensormatic(R), ShopperTrak(R) und TrueVUE sowie einer umfassenden Suite von Premium-Sicherheitslösungen zum Schutz von 80 % der 200 weltweit größten Handelsketten bei. Weitere Informationen finden Sie unter TycoRetailSolutions.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter sowie unserem YouTube-Kanal.

TYCO, Sensormatic, ShopperTrak und TrueVUE sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen. Die unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Über Johnson Controls:

Johnson Controls ist ein weltweiter diversifizierter Technologie- und Multi-Industrieführer mit einer breiten Palette an Kunden in über 150 Ländern. Unsere 120.000 Mitarbeiter konzipieren intelligente Gebäude, effiziente Energielösungen, integrierte Infrastruktur und Transportsysteme der nächsten Generation, die nahtlos ineinandergreifen, um Städte und Gemeinden noch zukunftsfähiger zu machen Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit reicht bis in das Jahr 1885 zurück, mit der Erfindung des ersten elektronischen Raumthermostats. Mit unserer strategischen Konzentration auf Gebäude und Energiewachstumsplattformen setzen wir uns dafür ein, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen und allen Beteiligten echten Mehrwert zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.johnsoncontrols.com oder folgen Sie @johnsoncontrols auf Twitter.

