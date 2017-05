An der Präsentation am 12. Juni von PC Gaming an der jährlichen Fachmesse E3 werden Neuigkeiten und Updates von Xbox, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Total War: Warhammer II, BATTLETECH und mehr präsentiert



Los Angeles (ots/PRNewswire) - PC Gamer hat heute bekannt gegeben, dass Xbox an der kommenden jährlichen PC-Gaming-Show im dritten Jahr in Folge sowohl als Sponsor als auch als wichtigster Präsentator dabei sein wird. Zudem werden weitere Unternehmen und Referenten auftreten. Die Show, die am Montag, 12. Juni 2017, im Theater des Ace Hotels in Los Angeles stattfinden wird, umfasst Auftritte sowie Ankündigungen von einigen der größten Marken in der PC-Gaming-Branche.



Führungspersönlichkeiten und namhafte Spielentwickler von Xbox und dem Streaming-Dienst Beam werden an der Show teilnehmen und über ihre neusten Entwicklungen im Bereich PC Gaming sprechen sowie kommende PC-Spiele präsentieren.



Fans dürfen sich auf Neuigkeiten und Updates von PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS von Bluehole Inc., BATTLETECH von Paradox Interactive in Partnerschaft mit Harebrained Schemes, Total War: Warhammer II von Creative Assembly und Raw Fury Games freuen.



"PC-Spiele sind ein riesiger Teil unseres Gaming-Ökosystems - von Windows über Beam bis hin zu Xbox", sagte Mike Nichols, Corporate Vice President des Bereichs Xbox Marketing bei Microsoft. "Die PC-Gaming-Show ist der perfekte Ort für uns, um darüber zu sprechen, was Xbox für PC-Spieler als nächstes auf Lager hat."



Für mehr Informationen und um sich für den Zugang als Pressevertreter oder Content Creator zu registrieren, besuchen Sie uns unter www.PCGamingShow.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter dem Hashtag pcgamingshow. Wer als Konsument an der Show teilnehmen möchte, kann sich unter folgender Adresse Tickets besorgen: www.PCGamingShow.com/tickets. Zuschauer können die PC-Gaming-Show 2017 live auf Beam streamen.



Die PC-Gaming-Show wird gesponsert von Intel und unterstützt durch die Partner Bohemia Interactive, Xbox, Cygames, Nexon und Tripwire Interactive.



Über PC Gamer



PC Gamer ist die weltweite Autorität in Sachen PC-Spiele. Seit mehr als 20 Jahren deckt es in unvergleichlicher Weise alle Aspekte des PC-Gaming ab - in der Printausgabe und online. Unser Expertenteam versorgt die Leser mit vertrauenswürdigen Kritiken, Testberichten zu einzelnen Komponenten, verrückten neuen Mods, bislang unentdeckten, unabhängigen Projekten und brandaktuellen Nachrichten rund um die Uhr und aus aller Welt.



