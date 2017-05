von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Moderne Tunnel, Schienen, Bahnhöfe, Züge: Umgerechnet 18 Milliarden Euro sind für Großbritanniens größtes Infrastrukturprojekt Crossrail in London reserviert. Das Bauvolumen ist doppelt so groß wie das für die Olympischen Spiele in London im Jahr 2012. Zeitweise sind mehr als 10.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...