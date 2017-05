HAMBURG (dpa-AFX) - Der Mega-Frachter "MOL Triumph" hat nach ungefähr 54 Stunden Liegezeit den Hamburger Hafen pünktlich wieder verlassen. Das zweitgrößte Containerschiff der Welt, das 20 170 20-Fuß-Container (TEU) tragen kann, legte in der Nacht zum Donnerstag vom Burchardkai ab. Am Terminal hatte das Schiff etwa 6000 TEU gelöscht und 3500 geladen. Die "MOL Triumph" steuert nun in Europa noch die Häfen Rotterdam und Le Havre an, ehe es auf die Reise nach Asien geht. Sie wird - ebenso wie ihre noch unfertigen fünf Schwesterschiffe - künftig regelmäßig als Teil eines Container-Liniendienstes in der Hansestadt zu Gast sein.

Die "MOL Triumph" hatte den Hafen auf ihrer Jungfernfahrt am Montagabend erstmals erreicht. Am Burchardkai waren bis zu 9 der 13 hochmodernen Containerbrücken gleichzeitig im Einsatz, um die großen Ladungsmengen zu bewältigen. In sieben Schichten arbeiteten die Terminalmitarbeiter der HHLA - Brückenfahrer, Shipplaner, Carrier-Fahrer, Einteiler, Aufsichten und viele mehr - nahezu durchgehend an dem Schiff. Insgesamt hatte die HHLA rund 470 Mitarbeiterschichten vorgesehen, damit die "MOL Triumph" ihren Fahrplan einhalten konnte./egi/DP/zb

