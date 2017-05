Hinter der Kondensationstrocknung mit Wärmepumpe steht ein alternativer Ansatz. Extrem trockene und damit ungesättigte Luft wird über oder je nach Anwendung durch das Trocknungsgut geführt. Dabei nimmt die Luft - physikalisch bedingt - die Feuchtigkeit der zu trocknenden Produkte sehr schnell auf. Sie wird anschließend abgekühlt, das Wasser kondensiert aus und verlässt als Kondensat die Anlage. Die abgekühlte Luft wird nun wieder erwärmt und zum Trockenraum weitergeleitet. Der Kreislauf ist hiermit geschlossen. Die Luftaufbereitung findet in dem sogenannten Airgenex-Aggregat statt, das an den Trockenraum angeschlossen wird und das Klima dort regelt. "Eine gute Entfeuchtung alleine reicht jedoch noch nicht aus, um gute Trocknungsergebnisse zu gewährleisten", erläutert Jochen Schumacher vom technischen Vertrieb bei Harter. "Die trockene Luft muss nun so geführt werden, dass sie direkt über oder durch die Produkte strömt. Ohne die richtige Luftführung ist die trockenste Luft nichts wert." Ein perfektes Zusammenspiel aus Luftaufbereitung und individuell angepasster Luftführung ist die Grundlage für eine schnelle, sichere und schonende Trocknung. Die Kondensationstrocknung auf Wärmepumpenbasis von Harter ist ein Trocknungsverfahren, das grundsätzlich mit wenig Energieaufwand Feststoffe aller Art trocknet, unabhängig mit welcher Prozessart die Produkte hergestellt oder ...

