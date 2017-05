The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT B4NA XETR DE000PR5RAU2 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU USD Y

CT B4NB XETR DE000PR5RCU8 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU USD Y

CT B4NF XETR DE000PR5RLU9 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU USD Y

CT B4NC XETR DE000PR5RNU5 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU USD Y

CT B4NE XETR DE000PR5RTU2 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU USD Y

CT B4ND XETR DE000PR5RZU9 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU USD Y

CT WL6J XETR DE000A2E4SX4 WILEX AG JGE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ARRD XETR LU1598757687 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. LUX0 EQU EUR Y

CT SII XETR CA9628791027 WHEATON PREC. METALS NAM0 EQU EUR Y