NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,90 auf 11,60 Euro angehoben. Angesichts sich bessernder Geschäftsbedingungen in Lateinamerika und im spanischen Heimatmarkt sollten sich Anleger auf die strukturellen Stärken und das nachhaltige Gewinnwachstum des Telekomkonzerns rückbesinnen, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Donnerstag. Diese Qualitäten seien bislang vom Markt unterschätzt. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2018 und 2019./edh/ag

ISIN ES0178430E18

AXC0043 2017-05-18/07:30