Tiancheng Pharmaceutical Holdings AG: Start des öffentlichen Barangebots für Biotest-Aktien

PRESSEMITTEILUNG

Start des öffentlichen Barangebots für Biotest-Aktien

München, 18. Mai 2017 - Tiancheng (Deutschland) Pharmaceutical Holdings AG, die indirekt durch die Creat Group Corporation ("Bieterin") kontrolliert wird, hat heute die Angebotsunterlage zur freiwilligen öffentlichen Übernahme aller ausstehenden Aktien der Biotest AG ("Biotest") veröffentlicht. Vor ihrer Veröffentlichung wurde die Angebotsunterlage von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz freigegeben.

Mit der heutigen Veröffentlichung des Übernahmeangebots beginnt auch die Annahmefrist. Biotest-Aktionäre können das Angebot ab sofort annehmen und ihre Aktien der Bieterin andienen. Die Annahmefrist endet am 15. Juni 2017 um 00:00 Uhr (Frankfurt am Main Ortszeit) / 18:00 Uhr (New York Ortszeit).

Aktionären von Biotest wird eine Barzahlung von EUR28,50 je Stammaktie und EUR19,00 je Vorzugsaktie angeboten. Das Angebot bietet Biotest-Aktionären damit eine attraktive Bewertung und einen Aufschlag von 58 Prozent für Stammaktien und 22 Prozent für Vorzugsaktien auf den gewichteten durchschnittlichen sechsmonatigen Börsenkurs (ab dem 29. März 2017, letzter Handelstag vor der Veröffentlichung der laufenden Verhandlungen zwischen der Creat Group und Biotest). Die Bieterin ist überzeugt, dass der Angebotspreis für beide Aktienklassen vor dem Hintergrund von Biotests derzeit schwieriger Transformationsphase, den operativen Herausforderungen und den signifikanten finanziellen Folgen des Albumin-Rückrufs den vollen Wert des Unternehmens widerspiegelt.

Der Albumin-Rückruf wurde nach der Ankündigung des Übernahmeangebots vorgenommen und führte dazu, dass Biotest seine EBIT-Prognose für 2017 um EUR25 Millionen bis EUR30 Millionen reduzieren musste, was eine neue implizierte Gewinnprognose von EUR16 Millionen bis EUR23 Millionen ergibt (die Zahlen ergeben sich durch den Abzug von EUR25 Millionen vom oberen Ende der vorherigen Prognose von EUR48 Millionen sowie EUR30 Millionen vom unteren Ende der vorherigen Prognose von EUR46 Millionen). Im Vergleich zu Biotests EBIT von EUR64 Millionen in 2016 entspricht dies einer Reduktion von 64 bis 75 Prozent.

Für den Vollzug des Übernahmeangebots gelten eine Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent aller Biotest-Stammaktien sowie außenwirtschaftsrechtliche Kontrollverfahren und kartellrechtliche Genehmigungen.

Der Vorstand und Aufsichtsrat von Biotest begrüßen und unterstützen das Übernahmeangebot. Biotests Mehrheitsaktionär OGEL GmbH hat sich bereits vertraglich dazu verpflichtet, ihren Anteil von 50,6 Prozent der Biotest-Stammaktien anzudienen.

Die offizielle Angebotsunterlage ist einsehbar unter http://www.tiancheng-germany-pharmaceutical-angebot.de.

Über Creat Group Corporation

Creat Group Corporation ( www.creatgroup.com) ist eine führende chinesische Investmentgruppe mit umfangreicher Erfahrung in der Plasmaindustrie. Gegründet im Jahr 1992, investiert Creat in den Gesundheits- und Pharmamarkt, die produzierende Industrie, den Energie- und Finanzmarkt sowie in Rohstoffe. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Peking, China, mit Büros in Hong Kong und Shanghai. Mit seinen Beteiligungen an Shanghai RAAS, Chinas größter börsennotierter Gesellschaft für Blutprodukte, sowie der im Jahr 2016 erworbenen Bio Products Laboratory, einem in Großbritannien ansässigen Plasma-Anbieter und Hersteller von aus Plasma gewonnenen, proteinbasierten Therapeutika, ist Creat ein bedeutender Investor im globalen Plasmamarkt.

Medienkontakt

Knut Engelmann CNC - Communications & Network Consulting AG T +49 69 506 037 570

