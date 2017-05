BIOTiancheng Pharmaceutical Holdings AG: Start des öffentlichen Barangebots für Biotest-Aktien FPHFrancotyp-Postalia Holding AG: FP greift mit ACT an: Umsatzplus von 8% im ersten Quartal 2017 GMM (VB -5,5%) Grammer AR-Chef: Auftragseingang wegen Machtkampf mit Investoren halbiert - Neuaufträge im Wert von 300 Mio Euro fehlen (Wiwo) MRK (VB -0,5%) Merck - Q1 Umsatz 3,86 Mrd (Prog 3,827) , ber EBITDA 1,2 Mrd (Prog 1,208) SNHPoco-Mutter Steinhoff will Afrika-Geschäft an die Börse bringen VOW3US-Richter stimmt Vergleich in Volkswagens Diesel-Skandal abschließend zu WDI (VB -1,8%) Wirecard - Starkes Wachstum durch beschleunigte Digitalisierung - Q1 Umsatz +31% , net 48,5 Mio (Prog 45,8) , EBITDA Guidance bestätigt ZO1 (VB +0,7%) zooplus AG: Positive Umsatz (+24%)...

