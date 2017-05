LONDON (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Sommerurlauben hebt die Stimmung bei Europas zweitgrößtem Reiseveranstalter Thomas Cook . Konzernweit lägen die Sommerbuchungen derzeit zwölf Prozent höher als vor einem Jahr, teilte das Unternehmen mit Marken wie Neckermann Reisen und der Fluglinie Condor am Donnerstag in London mit. Ende März hatte das Plus noch zehn Prozent betragen. Zuletzt habe auch das Interesse an Türkei-Urlauben wieder zugenommen. Die Nachfrage liege nun immerhin auf dem Niveau von 2016. Da waren die Buchungen nach den Terroranschlägen und dem Putschversuch in dem Land kräftig eingebrochen.

Dabei konnte Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser im Veranstaltergeschäft bisher insgesamt höhere Preise durchsetzen. In Kontinentaleuropa mit Deutschland als größtem Markt geben die Kunden für ihre Sommerurlaube im Schnitt etwa gleichviel aus wie vor einem Jahr. Die Buchungen liegen hier bisher 15 Prozent höher - vor allem dank der Kunden aus Deutschland.

Im Vorjahr hatte der Einbruch bei den Türkei-Reisen den Konzern stark getroffen. Mit seiner Marke Öger Tours ist er in diesem Bereich besonders stark vertreten. Diesmal seien vor allem Griechenland-Reisen stärker gefragt, während der Buchungsschub für die spanischen Inseln nachlasse, sagte Fankhauser.

Im Winterhalbjahr bis Ende März blieb Thomas Cook wie für die Saison üblich deutlich in den roten Zahlen. Der Umsatz legte zwar getrieben vom schwachen britischen Pfund um zwölf Prozent auf 2,99 Milliarden Pfund (3,5 Mrd Euro) zu. Der um Sonderposten bereinigte operative Verlust (Ebit) weitete sich aber um neun Prozent auf 177 Millionen Pfund aus. Unter dem Strich wuchs das Minus um 2 Millionen auf 267 Millionen Pfund. Reiseveranstalter fahren im Winter in der Regel Verluste ein. Ihre Gewinne erzielen sie in der Hauptreisezeit im Sommer./stw/jha/stb

