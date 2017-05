Die Hörmann Industries GmbH überzeugt derzeit sowohl in operativen Angelegenheiten als auch in Finanzierungsfragen. Seit diesem Jahr steht mit Dr. Michael Radke ein neuer Mann an der Spitze des umfirmierten Unternehmens, der sich den Fragen der Anleihen Finder Redaktion zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zukünftigen Ausrichtung gestellt hat.

Anleihen Finder Redaktion: Herr Dr. Radke, Sie sind seit diesem Jahr als CEO bei der Hörmann Industries GmbH tätig. Seit dieser Zeit hat sich schon einiges im Unternehmen getan - wie verlief die Eingewöhnung in das neue Unternehmen und in die neue Position?

Dr. Michael Radke: Die ersten 100 Tage sind wie im Flug vergangen, und ich habe bereits das Gefühl, dass ich das Unternehmen seit vielen Jahren kenne. Dank der guten Einarbeitung durch meinen Vorgänger Heinz Runte, der die Entwicklung der Hörmann Gruppe über 50 Jahre geprägt hat, und durch meinen Erfahrungshintergrund in verschiedensten Branchen ist mir die Einarbeitung in die hohe Vielfalt der Kunden, der Produkte und der Technologien leicht gefallen.

Anleihen Finder Redaktion: Wieso haben Sie sich für eine Namensänderung bzw. Umfirmierung des Unternehmens entschieden?

"Führender industrieller Partner"

Dr. Michael Radke: Der neue Name Hörmann Industries steht für den in den letzten Jahren vollzogenen Wandel des Unternehmens einhergehend mit der Bündelung und Neustrukturierung der Geschäftsfelder. Durch die Namensänderung wird die eigentliche Funktion der Führungsgesellschaft der Hörmann Gruppe besser herausgestellt. In der Hörmann Industries sind die operativen Tochterunternehmen der von der Familie gehaltenen Hörmann Holding GmbH & Co. KG gebündelt. Zudem spiegelt der neue Name das diversifizierte Portfolio der Beteiligungen und unseren Anspruch wider, ein führender industrieller Partner unserer industriellen und öffentlichen Kunden zu sein.

Anleihen Finder Redaktion: Sie sprechen die Neustrukturierung der Geschäftsfelder an ...

