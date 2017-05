Chemische Prozesse erfordern einen hohen Energieeinsatz. Insbesondere Basischemikalien und "Commodities" tragen in hohem Maße zum Energieeinsatz in der Chemieindustrie bei. Aber nicht zuletzt technische Fortschritte und der Trend hin zur Spezialchemie haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten dazu beigetragen, dass die Produktivität in der Chemie sich vom Energieeinsatz entkoppelt hat: So ist die Produktion zwischen 1990 und 2015 laut Chemieverband VCI um 63 % gestiegen, im gleichen Zeitraum sank der Energieverbrauch um 19 % - und quasi nebenbei hat die Branche ihren Ausstoß an Treibhausgasen halbiert.

Doch das Ende der Fahnenstange ist hier immer noch nicht in Sicht, und die Vorgaben durch die Politik sind ehrgeizig: So sollen die Kohlendioxid-Emissionen bis 2050 gegenüber 1990 um 80 bis 95 % sinken - dazu muss die Energieproduktivität der Unternehmen jährlich um 2,1 % steigen. Ein hoch gestecktes Ziel: Denn im Schnitt wurde in der deutschen Wirtschaft zwischen 2000 und 2010 jährlich lediglich ein Plus von 1,1 % erreicht. Kein Wunder, dass der Chemieverband VCI bereits vor überzogenen politischen Forderungen warnt und ein Abwandern der Industrie ins Ausland prognostiziert.

Egal aus welchem Motiv der Wunsch nach immer energieeffizienteren Prozessen resultiert - den Trend dorthin beobachten nicht zuletzt die Hersteller von Wärmeübertragern, die dadurch zur Entwicklung von immer ausgefeilteren Lösungen zur Wärmerückgewinnung angetrieben werden.

Energienutzung mit neuen Wärmeübertragern optimieren

Diese beobachten in jüngster Zeit vor allem zwei gegenläufige Entwicklungen: Auf der einen Seite werden für neue Anlagen im World-Scale-Maßstab immer größere Apparate gefordert, auf der anderen Seite führt der Trend zur Spezialchemie in Deutschland dazu, dass vermehrt Wärmeübertrager notwendig sind, die hinsichtlich ihrer Medienbeständigkeit und der Leistung flexibel sein sollen. Dazu kommt, dass die in den existierenden "Brownfield"-Anlagen eingesetzten Apparate kompakt und leicht sein sollen, um Kapazitätserweiterungen bei gleichem Platzbedarf ermöglichen zu können.

"Wir beobachten immer häufiger, dass die Betreiber Produktionen an immer weniger Standorten konzentrieren, dort aber die Kapazität deutlich steigern", beschreibt beispielsweise Markus Lentz, Head of Sales K-Flex beim Apparatehersteller Kelvion, die Entwicklung. Auch in solchen Anwendungen haben sich in den vergangenen Jahren vor allem Plattenwärmeübertrager häufig gegenüber anderen Bauweisen durchgesetzt. Sie zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Leistungsdichte und die Anpassungsfähigkeit bezüglich Wärmeaustauschfläche, Plattengeometrie und Dichtfläche aus. Häufig verrichten die Plattenapparate heute dort ihren Dienst, wo vor zwei Jahrzehnten noch klassische Rohrbündelapparate eingesetzt worden wären. "Vor 30 Jahren hätte kaum jemand für möglich gehalten, dass Schwefelsäure in einem Plattenwärmeübertrager gekühlt wird, bei dem die Säure lediglich durch eine 0,6 mm starke Metallplatte vom Kühlmedium getrennt ist", erklärt Christian Stoffers, Divisional Manager Energy bei Alfa Laval.

Den steigenden Sicherheitsbedürfnissen kommen die Hersteller dabei nicht nur durch neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...