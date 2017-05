Wenn jemand ein Lied davon singen kann, wie es sich mit einem wachsenden Preisdruck lebt, dann die Düsseldorfer.Aufgehalten hat es sie nicht! Im 1. Quartal konnte Henkel erstmals in seiner Geschichte die 5-Mrd.-Marke übertreffen. Bezogen ist dies auf den Umsatz eines Jahresviertels. Ebenfalls auf neuem Höchststand: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das um 13,8 % auf 854 Mill. € kletterte. Druck vonseiten der Preise und des Marketings der Mitbewerber wird das Geschäft auch künftig bestimmen.Trotzdem hielt der Vorstand kürzlich bei der Präsentationder Zahlen an den Zielen 2017 fest: Organisch soll der Umsatz um 2 bis 4 % steigen, der Anteil des Ergebnissesvor Zinsen und Steuern am Umsatz (EBIT-Marge) von 16,9 deutlich über 17 % zulegen. Henkel ist einehervorragende Halte-Position!br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Börse easy vom 17.05.2017.br/>

