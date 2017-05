Die Inflation ist zurück! Bereits Anfang des Jahres sorgten Teuerungsraten von 1,9 Prozent in Deutschland für eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Die zuletzt schwachen Rohstoffpreise lenkten den Fokus aber wieder weg vom Thema Inflation. Angesehene Anlage-Experten wie Peter E. Huber von Starcapital betonen trotz der jüngsten Entwicklungen am Rohstoffmarkt, dass die Inflation vor einem Comeback stehen könnte. Insbesondere Rohstoffe könnten in diesem Zusammenhang zu einer gefragten Alternative für Anleger werden. Bereits heute zeigen die Produzentenpreise in China, aber auch in anderen Regionen wie den USA und der Eurozone, dass das Comeback der Teuerung unmittelbar bevorstehen könnte. In der Eurozone erreichten die Produzentenpreise zuletzt bereits ein Mehr-Jahres-Hoch. In China ist der Trend noch deutlicher: Von minus sechs Prozent im vergangenen Jahr kletterten die Produzentenpreise inzwischen auf satte acht Prozent. Was das bedeutet? Steigende Preise, die früher oder später auch an die Konsumenten weitergegeben werden. Aufschwung der Weltwirtschaft gewinnt an Breite Angesichts der jüngsten Entwicklungen bei Öl, aber auch Eisenerz und anderen Rohstoffen könnte man zwar einwerfen, dass die gestiegenen Produzentenpreise mittelfristig wieder fallen...

