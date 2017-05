Graz (ots) - Die erfolgreiche litauische Optikerkette Optikos Pasaulis ist neuer Cashback Card-Partner der internationalen Shopping Community Lyoness. Für Lyoness Mitglieder bedeutet diese Kooperation attraktive Shoppingvorteile bei allen Optikos-Pasaulis-Filialen in Litauen.



Seit Mitte Mai kann man in allen 81 Optikos-Pasaulis-Filialen in ganzen Litauen die Cashback Card nutzen. "Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, mit Optikos Pasaulis den größten Optiker des Landes für unser umfassendes Kundenbindungsprogramm zu begeistern. So ist es uns möglich, das Shopping-Angebot für unsere Mitglieder noch vielseitiger zu gestalten", freut sich Vilija Zapalskiene, Geschäftsführerin von Lyoness Litauen.



Im Zuge der Kooperation genießen alle Besitzer der Cashback Card in allen Optikos-Pasaulis-Filialen exklusive Preisvorteile: Bei jedem Kauf von Kontaktlinsen und entsprechendem Zubehör erhalten sie 2% Cashback und einen Shopping Point, beim Kauf von Brillen und Brillenzubehör profitieren sie sogar von 3% Cashback und 4 Shopping Points.



Zwtl.: Über Optikos Pasaulis



Optikos Pasaulis ist seit mehr als 20 Jahren am litauischen Markt tätig. Das Unternehmen hat 81 Filialen und verfügt somit über das größte Optiker-Netzwerk in ganz Litauen. Optikos Pasaulis hat sich auf den Verkauf von Brillen, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen und Augenpflegeprodukten spezialisiert.



Zwtl.: Über Lyoness



Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Tätigkeit auf mehrere Geschäftsbereiche auf. Eine Zielgruppe von Lyoness sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Cashback Card und beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions werden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die eine eigene Shopping Community aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 7 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 75.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf [www.lyoness.com] (http://www.lyoness.com).



