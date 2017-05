Reimelt, der den Engineering Summit bereits bei der Erstveranstaltung in 2011 als Keynote-Speaker unterstützt hatte, treibt die Digitalisierung auch im Rahmen seiner Funktion als Deutschland-Chef des amerikanischen Technologieunternehmens GE voran. In der Prozessindustrie will GE mit dem Geschäftsbereich GE Digital künftig verstärkt Informationen aus der Automatisierungstechnik mit betriebswirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...