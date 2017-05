Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-18 / 10:54 *Leipzig/Aschheim, 18.05.2017 - Publity verzeichnet einen großen Vermietungserfolge bei dem modernen Büroensemble "Büropark am Einsteinring in Aschheim". * Nachdem bereits Anfang des Jahres unter anderen die Wirecard AG, ein weltweit führender Software- und IT-Spezialist, als Mieter für eine Mietfläche von insgesamt ca. 3.800 m² gewonnen werden konnte, hat nun auch die Firma HAWE Hydraulik SE einen Mietvertrag über insgesamt ca. 8.500 m² abgeschlossen. Das Unternehmen schließt den neuen Mietvertrag für 15 Jahre, bis 2032 ab und mietet zusätzlich noch 100 PKW Stellplätze am Objekt an. Mit einer Gesamtnutzfläche von 21.240 m² wurde 2002 der Büropark am Einsteinring vom bekannten Architekturbüro KSP Jürgen Engel Architekten, München entworfen und befindet sich nordöstlich von München, unweit der Messe und ist nur einige Kilometer von der Münchner Innenstadt entfernt. Der Büropark besteht aus drei Gebäudegruppen, die jeweils aus zwei L-förmigen Baukörpern bestehen und über eine gemeinsame Tiefgarage verbunden sind. Das 537. Objekt der publity besticht durch seine aufwendig gestaltete Außenanlage sowie die größtmögliche Flexibilität bezüglich der Gestaltung der Räumlichkeiten nach Mieterwunsch. "Durch diesen Vermietungserfolg haben wir das Objekt nun zu 65 % vermietet und planen den Vermietungsstand innerhalb kürzester Zeit weiter erhöhen, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG." Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-05-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 575157 2017-05-18

