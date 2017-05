Original-Research: NorCom Information Technology AG - von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zu NorCom Information Technology AG Unternehmen: NorCom Information Technology AG ISIN: DE000A12UP37 Anlass der Studie: Q1-Bericht, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 18.05.2017 Kursziel: EUR 27,65 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann Margenausbau durch Big Data-Wachstum Das erste Quartal 2017 der NorCom IT AG (ISIN DE000A12UP37, General Standard, NC5A GR) brachte eine Verschiebung im Umsatzmix hin zu einem höheren Anteil an Big Data-Umsätzen (+ EUR 0,5 Mio.), bei nur leichter Steigerung der Gesamtleistung auf EUR 4,1 Mio. (Q1 2016: EUR 4,0 Mio.). Überproportional konnte das EBITDA zulegen, da der Geschäftsbereich Big Data durch das Lizenzgeschäft höhere Margen erlaubt als der Big Infrastructure Bereich. Es ist daher angestrebt die Gewichtung des Big Data Geschäftes weiter auszubauen und gleichzeitig den erfolgreichen Asset Based Consulting-Ansatz mittelfristig auf den Big Infrastructure Bereich auszudehnen. Auch wenn die NorCom-Aktie in den letzten Wochen eine starke Kursentwicklung zeigte besteht noch weiteres Potenzial: Die Verschiebung im Umsatzmix Richtung Big Data wird sich überproportional in den Margen niederschlagen und das Profil als Big Data-Spezialist noch weiter schärfen. Wir belassen unseren fairen Wert unverändert bei EUR 27,65 und stufen die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15197.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de

