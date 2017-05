Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Equal Weight" belassen. Aktivistische Aktionäre hätten auf Siemens bislang keinen erkennbaren Druck ausgeübt und dies liege auch an Vorstandschef Joe Kaeser, der den Konzernumbau vorangetrieben habe und Sparten an die Börse bringe, schrieb Analyst James Stettler in einer Studie vom Donnerstag angesichts dieses inzwischen auch in Europa stärker agierenden Investorentyps./ajx/ag

