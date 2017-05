CO.DON AG: Positive Opinion der CHMP für die EU-Zulassung des Gelenkknorpelproduktes

DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Zulassungsantrag CO.DON AG: Positive Opinion der CHMP für die EU-Zulassung des Gelenkknorpelproduktes 18.05.2017 / 11:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227)

Positive Opinion der CHMP für die EU-Zulassung des Gelenkknorpelproduktes

Berlin / Teltow, 18. Mai 2017 - Im Zuge des laufenden EU-weiten Zulassungsverfahrens für das von der CO.DON AG angebotene Gelenkknorpelprodukt hat die CO.DON AG heute die offizielle "positive opinion" des Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) erhalten. Die empfohlene Indikation ist die Reparatur von symptomatischen Gelenkknorpeldefekten der Femurkondyle und der Patella des Knies Defektgrößen bis zu 10 cm² bei Erwachsenen.

Die Beurteilung des CHMP ist Grundlage der Entscheidung der Europäischen Kommission über die EU-weite Zulassung des Produktes. In der Vergangenheit folgte die Europäische Kommission in der ganz überwiegenden Zahl der Anträge den Empfehlungen des CHMP.

