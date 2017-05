BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die Slowakei rüstet kräftig auf: Die Regierung in Bratislava hat den Kauf von 485 modernen Radpanzern beschlossen, wie die Zeitung "Sme" am Donnerstag berichtete. Die Lieferung von 81 vierachsigen und 404 zweiachsigen Fahrzeugen soll demnach bis 2029 in mehreren Etappen abgeschlossen sein. Es wird mit Anschaffungskosten von knapp 1,2 Milliarden Euro gerechnet.

Der Verteidigungsminister des Nato-Mitgliedstaats, Peter Gajdos, sprach von der wichtigsten Modernisierung seit einem Vierteljahrhundert. "Wir wollen die Möglichkeiten der slowakischen Rüstungsindustrie in maximal möglichem Ausmaß nutzen", sagte der Generalleutnant a. D. Kritiker sprachen indes von einem Sieg der Rüstungslobby.

Die neuen Fahrzeuge ersetzen ältere Modelle sowjetischer Bauart. Derzeit gibt die Slowakei rund 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus - noch deutlich entfernt vom Zwei-Prozent-Ziel der Nato. Das Land grenzt an die Ukraine, in der seit 2014 ein Konflikt mit prorussischen Separatisten tobt./hei/DP/tos

