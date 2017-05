Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) belassen ihr Kursziel für die Wertpapiere des Gummi- und Kautschukkonzerns Semperit unverändert bei 23,50 Euro je Titel. Auch weiterhin spricht der Analyst Markus Remis in seiner Studie eine Verkaufsempfehlung ("Reduce") aus.

Laut des Experten sind die Erstquartalszahlen wie erwartet schwach ausgefallen. Weiters kommentiert Remis, die Margen hätten sich wegen den steigenden Materialkosten verschlechtert. Außerdem blieb eine grundlegende Erörterung über die Restrukturierung des Sempermed-Segments aus. Dies überraschte den RCB-Analysten in Anbetracht des im Juni anstehenden Geschäftsführungswechsels allerdings nicht.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 0,25 Euro für 2017, sowie 1,04 bzw. 1,89 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,7 Euro für 2017 und 2018. 2019 soll das Unternehmen dann eine Dividende von einem Euro ausschütten.

Am Donnerstag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,22 Prozent bei 25,56 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/dkm

AFA0033 2017-05-18/12:02

ISIN: AT0000785555