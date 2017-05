Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das GNTM-Finale 2017 (25. Mai, 20:15 Uhr auf ProSieben) wird ein Abend voller Überraschungen. Das gab es noch nie: Heidi Klum und ihre Jungs haben sich etwas Außergewöhnliches zum Show-Auftakt überlegt. Heidi Klum: "Ich habe mir gedacht es wäre etwas Besonderes, im Finale von 'Germany's next Topmodel' zu singen und zu tanzen." Deshalb eröffnen die Juroren das GNTM-Finale mit einer eigens komponierten und choreographierten Showeinlage.



Fashion pur - Wolfgang Joop gestaltet einen Walk Das vielleicht schönste Comeback der GNTM-Geschichte: Ex-Juror Wolfgang Joop verstärkt die Jury im Finale. Er stattet die Finalistinnen für einen Walk beim GNTM-Finale aus und beurteilt die Models gemeinsam mit den Juroren Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo.



Neu: Genuss pur beim GNTM-Finale



Genau wie bei Konzerten großer Popstars (Alicia Keys, Guns 'N Roses, Adele, Björk) gibt es auch beim Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" keine Handys in der Arena. Warum? So kann das Publikum die Show in vollen Zügen genießen - 100% GNTM.



Die Show wird zudem - ähnlich wie beim Superbowl - aus Sicherheitsgründen mit einem kleinen Zeitversatz ausgestrahlt. So kann niemand Deutschlands schönstes Finale als Plattform für seine Botschaften nutzen.



Top Acts: Beth Ditto, Robin Schulz feat. James Blunt und Helene Fischer heizen den GNTM-Fans ein Vier musikalische Superstars bereichern das GNTM-Finale: Robin Schulz feat. James Blunt versüßen den Abend mit "Sugar". Beth Ditto sorgt mit ihrer neuen Single für "Fire" auf der Bühne. Helene Fischer verzaubert die Menge mit dem neuen Song "Herzbeben" aus ihrem aktuellen Album "Helene Fischer".



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale, am 25. Mai 2017, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



Eine Vorschau auf das Halbfinale (heute, 20:15h) finden Sie hier: http://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/video/1215-preview- das-wichtigste-shooting-ueberhaupt-clip



Aktuelle Informationen, Interviews und Bilder finden Sie auf der Presseseite presse.prosieben.de/topmodel2017



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Entertainment



Felicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Stephi Schulz Tel. +49 [89] 9507-1166 Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.com



Susi Lindlbauer



Tel. +49 [89] 9507-5722 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2