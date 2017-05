Bonn - Die EWU-Verbraucherpreise sind im April um 0,4% gegenüber dem Vormonat gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflationsrate habe von 1,5% im März auf 1,9% angezogen. Die Kerninflationsrate habe im April einen Sprung von 0,7% auf 1,2% gemacht. Damit habe Eurostat gestern die vorläufig gemeldeten Werte bestätigt. Einen wesentlichen Anteil an dem deutlichen Anstieg der Inflationsrate hätten die Preise für Dienstleistungen gehabt. Habe deren Teuerungsrate im März noch bei niedrigen 1,0% gelegen, so sei sie im April auf 1,8% geschnellt. Ursächlich hierfür sei vor allem die Lage des Osterfestes gewesen, mit dem immer temporäre Teuerungsschübe verbunden seien. Durch den späten Termin in diesem Jahr sei die tatsächliche Preisdynamik im April überzeichnet worden, so wie sie durch die März-Daten unterzeichnet worden sei. Die Wahrheit liege bei der Inflationsrate, der Kerninflationsrate und bei der Teuerungsrate für Dienstleistungen in der Mitte.

