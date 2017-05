Pullach - Der Gesundheitssektor in den USA befindet sich seit längerem in einer Situation des Stillstands auf hohem Niveau, so Maximilian-Benedikt Köhn, Erstanalyst für den Sektor Healthcare bei der DJE Kapital AG.Hohe Gesundheitskosten und ungelöste Reformvorhaben der neuen US-Regierung hätten zur Folge, dass die Erträge - zu großen Teilen staatsfinanziert - auf einem hohen Niveau bleiben würden. Davon würden die Unternehmen im US-Healthcare-Sektor profitieren.

