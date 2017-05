3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions gibt Ergebnis für das 1. Quartal 2017 bekannt

- Steigerung des Auftragseingangs im 1. Quartal 2017 um 20,5 % gegenüber dem 4. Quartal 2016

- Umsatz gesunken wegen Geschäftsstörungen durch das Schutzschirmverfahren der deutschen Tochtergesellschaft sowie einem geringeren Eröffnungsbestand an Aufträgen. Die Umsatzrealisierung liegt bei 33,5 Mio. Euro

- Aufhebung des Schutzschirmverfahrens und besserer Auftragsbestand werden zu Umsatzsteigerungen führen

- Barmittelbestand: 16,8 Mio. Euro - Paul van der Harten als Chief Financial Officer des Konzerns eingestellt

Luxemburg / Zwanenburg, Niederlande - 18. Mai 2017. 3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K), die Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und elektronischen Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Energiemärkte, hat heute die untestierten Pro-forma-Ergebnisse für das 1. Quartal 2017 bekannt gegeben. Die "untestierten pro-forma"-Zahlen beinhalten die volle Konsolidierung der AEG PS GmbH.

Konzernergebnisse *

(in Mio. Euro) Q1 Q1 in Q1 Q4 in 2017 2016 % 2017 2016 % Auftragsbestand 97,7 92,6 5,5 97,7 86,6 12,8 Auftragseingang 46,3 51,5 -10,2 46,3 38,4 20,5 Umsatz 33,5 37,1 -9,7 33,5 46,1 -27,2 Book-to-Bill-Verhält- 1,38 1,39 -0,5% 1,38 0,83 65,5 nis EBITDA (6,1) 0,4 (6,1) (0,6) EBITDA-Marge -18,3% 1,1% -18,3% -1,3% Bereinigtes EBITDA (2,7) (3,6) 25,0% (2,7) 1,4 Bereinigte -8,1% -9,7% -8,1% 3,0% EBITDA-Marge

* Zahlen für Q1 2017 beinhalten die volle Konsolidierung der AEG PS GmbH.

Industrial Products and Services (IPS) *

(in Mio. Euro) Q1 Q1 in Q1 Q4 in 2017 2016 % 2017 2016 % Auftragsbestand 97,7 92,6 5,5 97,7 86,6 12,8 Auftragseingang 46,3 51,5 -10,2 46,3 38,4 20,5 Umsatz 33,5 37,1 -9,7 33,5 46,1 -27,2 Book-to-Bill-Verhält- 1,38 1,39 -0,5 1,38 0,83 65,5 nis EBITDA (5,2) (2,9) (5,2) 1,0 EBITDA-Marge -15,4% -7,8% -15,4% 2,1% Bereinigtes EBITDA (1,5) (2,6) 43,1 (1,5) 2,4 Bereinigte -4,5% -7,1% -4,5% 5,1% EBITDA-Marge

* Zahlen für Q1 2017 beinhalten die volle Konsolidierung der AEG PS GmbH.

Unallocated *

(in Mio. Euro) Q1 2017 Q1 2016 in % Q1 2017 Q4 2016 in % EBITDA (0,9) 3,3 (0,9) (1,6) 39,4 Bereinigtes EBITDA (1,2) (1,0) -22,9 (1,2) (1,0) -22,9

* Zahlen für Q1 2017 beinhalten die volle Konsolidierung der AEG PS GmbH.

Geografische Verteilung Aufträge (Quartalsvergleich) *

(in Mio. Euro) Q1 Q1 in Q1 Q4 in 2017 2016 % 2017 2016 % Auftragseingang Europa ohne 18,3 27,5 -33,5 18,3 16,6 10,2 Deutschland Deutschland 12,7 9,7 30,9 12,7 8,6 47,7 Asien 7,0 8,0 -12,5 7,0 7,2 -2,8 Afrika/Naher Osten 6, 5,0 28,0 6,4 5,4 18,5 Übrige Welt 1,8 1,3 38,5 1,8 0,5 Aufträge gesamt 46,3 51,5 -10,1 46,3 38,4 20,6 Davon Produkte 30,4 35,6 -14,6 30,4 26,5 14,7

Davon Dienstleistungen 15,9 15,9 0,0 15,9 11,9 33,6 * Zahlen für Q1 2017 beinhalten die volle Konsolidierung der AEG PS GmbH.

Geografische Verteilung Umsatz (Quartalsvergleich) *

(in Mio. Euro) Q1 Q1 in Q1 Q4 in 2017 2016 % 2017 2016 % Umsatz Europa ohne 13,3 13,0 2,3 13,3 20,8 -36,1 Deutschland Deutschland 8,0 7,8 2,6 8,0 9,0 -11,1 Asien 4,9 9,0 -45,5 4,9 8,7 -43,7 Afrika/Naher Osten 5,4 5,5 -1,8 5,4 5,8 -6,9 Übrige Welt 1,9 1,8 5,6 1,9 1,8 5,6 Umsatz gesamt 33,5 37,1 -9,4 33,5 46,1 -27,3 Davon Produkte 22,5 26,4 -14,8 22,5 32,0 -29,7

Davon Dienstleistungen 11,0 10,7 2,8 11,0 14,1 -22,0

* Zahlen für Q1 2017 beinhalten die volle Konsolidierung der AEG PS GmbH. - Alle Zahlenangaben auf Millionen gerundet.

Der AEG Power Solutions Konzern hat das 1. Quartal 2017 mit einem Auftragseingang in Höhe von 46,3 Mio. Euro und einem Umsatz von 33,5 Mio. Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum 1. Quartal 2016 war ein leichter Auftragsrückgang von 10,2 % zu verzeichnen (Q1 2016: 51,5 Mio. Euro). Der Umsatz sank um 9,7 % (Q1 2016: 37,1 Mio. Euro). Allerdings hatte das Unternehmen trotz der angespannten Marktlage wie geplant einen höheren Auftragseingang als im 4. Quartal 2016.

Das Konzern-EBITDA für das 1. Quartal 2017 lag bei -6,1 Mio. Euro gegenüber 0,4 Mio. Euro im 1. Quartal 2016. Das bereinigte EBITDA für das 1. Quartal 2017 (um einmalige Transaktionen bereinigtes EBITDA) lag bei -2,7 Mio. Euro, eine Steigerung um 25,0 % gegenüber dem 1. Quartal 2016 (-3,6 Mio. Euro). Das gemeldete EBITDA für das 1. Quartal 2016 beinhaltet einen Kapitalertrag in Höhe von 4,9 Mio. Euro aus dem Verkauf von Fluxpower GmbH und Primetech s.r.l. im Februar 2016. Die Barmittel des Konzerns beliefen sich zum 31. März 2017 auf 16,8 Mio. Euro gegenüber 14,9 Mio. Euro per 31. Dezember 2016 (31. März 2016: 31,2 Mio. Euro). Das Ergebnis für das 1. und 2. Quartal 2017 wurde beeinflusst von der Entscheidung des Konzerns, für die in Deutschland ansässige größte Tochtergesellschaft ein Schutzschirmverfahren zu beantragen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die langfristigen Vorteile dieser Restrukturierung die kurzfristigen negativen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit übersteigen.

Die Märkte für Öl und Gas zeigen nach wie vor eine gewisse Resilienz. Ungeachtet dessen beobachtet das Unternehmen jedoch eine klare Tendenz zu Projekten und Investitioinen in Gasinfrastruktur. So sind deutlich zunehmende Aktivitäten von EPCs mit Sitz im Nahen und Fernen Osten festzustellen, wobei auch China immer stärker in Konkurrenz zu westlichen Marktteilnehmern tritt. In diesem Kontext profitiert das Unternehmen von einer guten Diversifizierung in Bezug auf die angebotenen Produkte und die geografische Reichweite. Beides trägt zu einer gewissen Stabilität bei. Ungeachtet dessen "stellen die Quartalsergebnisse noch keinen eindeutigen Trend dar", so CEO Jeffrey Casper. "Man muss sich die Daten von zwei bis drei aufeinanderfolgenden Quartalen ansehen, um ein realistisches Bild von der grundsätzlichen Richtung zu bekommen, in die unser Unternehmen steuert. Der starke Auftragseingang im 1. Quartal 2017 und unser gesunder Auftragsbestand ermutigen uns. Unsere Margen werden sich verbessern, indem wir unseren Fokus auf die ständige Verbesserung der Verfahrensabläufe und weitere Kostenoptimierungen legen."

Darüber hinaus freuen wir uns, die Einstellung von Paul van der Harten zum 1. Mai 2017 bekannt geben zu können. Er kommt nach einer langen Karriere in der Öl- und Gasindustrie zu unserem Konzern und wird seinen Dienst als Chief Financial Officer in vollem Umfang ab 1. Juli 2017 aufnehmen. Zuvor hatte er zahlreiche Positionen bei Shell inne und war während der vergangenen fünf Jahre bei OMV in Österreich tätig. Dazu Jeffrey Casper: "Paul van der Harten bringt einen enormen Erfahrungsschatz und eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten mit. Dies wird die Anstrengungen von AEG bei der Umstrukturierung in ein integriertes, multinationales, auf Kunden und Märkte mit kritischer Infrastruktur ausgerichtetes Unternehmen in hohem Maße befördern. Wir freuen uns, dass jemand von seinem Format jetzt zu unserem Team gehört."

Ausblick Für 2017 wird eine weitere Verbesserung der Rentabilität erwartet. Das Unternehmen ist verschlankt, die meisten Geschäftstätigkeiten gehören nun zur Kernstrategie, und der Fokus liegt ab jetzt auf Wachstum. Schlüsselelemente bei der erfolgreichen Umsetzung dieser Ziele werden die Auftragserfüllung, zentralisierte Betriebsabläufe sowie Qualitätsverbesserungen und Kundenzufriedenheit sein.

