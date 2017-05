Mainz (ots) - Woche 21/17 Samstag, 20.05.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



5.30 Kampf um Europa



"Europas rechte Hetzer: Rechtsextremisten auf dem Vormarsch" entfällt 7.00 Arte RE: Polen Sonntagskrieger



7.30 Goodbye Europe - Die Geschichte des Brexit



8.15 Mr. Brexit Wie Boris Johnson Großbritannien aus der EU führte



8.45 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017



9.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.30 Arte RE: Mein Leben als Werbefläche



10.00 Das Krieger-Gen Der DNA-Code der Gewalt



10.45 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011



11.30 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011



"ZDF-History: Amerikas Gangsterkönige: Der Aufstieg aus der Gosse" entfällt 12.15 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011



"ZDF-History: Amerikas Gangsterkönige: Der Sturz des Paten" entfällt



13.00 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011 "ZDF-History: Amerikas Gangsterkönige: Ruhm und Tod" entfällt "Das Hotel des Todes: Der Serienmörder von Chicago" um 13.30 Uhr entfällt 13.45 Dem Verbrechen auf der Spur Die DNA-Revolution Großbritannien 2011



14.30 Dem Verbrechen auf der Spur Der letzte Zeuge Großbritannien 2011



15.15 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011



16.00 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011



16.45 Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters Großbritannien 2011



17.30 Dem Verbrechen auf der Spur Ein tödlicher Cocktail Großbritannien 2011



18.15 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011



19.00 ZDF-History Die zwei Leben der Grace Kelly Deutschland 2013



19.30 ZDF-History Junger Ruhm und früher Tod Deutschland 2011



20.15 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



21.00 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009



21.45 Mythos Alcatraz - Die berüchtigte Gefängnisinsel



22.25 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016



23.05 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016



23.45 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016



0.25 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016



1.05 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 2016 1.45 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg USA 2016



2.20 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016



3.00 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 2016



3.40 Das Hotel des Todes Der Serienmörder von Chicago



4.25 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009



_____________________________________________________________________ Woche 21/17 Sonntag, 21.05.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:



5.10 heute-show



5.45 Meran - Gletscher, Glamour und Geheimtipps



"Green Paradise - Grüne Paradiese: Laos und Sri Lanka" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten: 17.30 Moderne Wunder: Technik der 80er 18.15 Moderne Wunder: Technik der 90er



"Der Panama-Kanal - Amerikas Durchbruch zur Macht" entfällt 19.00 Super-Hafen der Zukunft Fließband für große Pötte



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Das unsichtbare Netz Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder



22.25 Terra X Das Diesel-Rätsel Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder



23.05 Moderne Wunder: Technik der 80er



23.50 Moderne Wunder: Technik der 90er



0.35 Das war dann mal weg



1.15 Terra X Kampf um den heißen Draht Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2008 2.00 Terra X Das unsichtbare Netz Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder



2.45 Terra X Das Diesel-Rätsel Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder



3.25 Der Panama-Kanal - Amerikas Durchbruch zur Macht



4.45 Moderne Wunder: Technik der 80er







_____________________________________________________________________ Woche 21/17 Montag, 22.05.



Bitte Programmergänzung um 6.15 Uhr und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.30 Moderne Wunder: Technik der 90er



6.15 Leschs Kosmos Fremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmen Deutschland 2016



6.45 Moderne Wunder: Hinterm Steuer



7.25 Moderne Wunder: Chrom



8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.10 Moderne Wunder: Aluminium



8.55 Moderne Wunder: Vakuum



9.40 Moderne Wunder: Groß & Klein USA 2010



10.20 Moderne Wunder: Auf Biegen und Brechen USA 2009



11.05 Moderne Wunder: Gebaut für die Ewigkeit



11.50 Moderne Wunder Erdöl



( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Apokalypse Urzeit - Ende der Dinosaurier



21.40 Apokalypse Urzeit - Feuer und Eis



22.20 Apokalypse Urzeit - Zukunft der Erde



23.05 Killer-Dinosaurier Tyrannosaurus Rex



23.45 Killer-Dinosaurier Kannibalen der Urzeit



0.30 heute-journal



0.55 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen



1.40 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre



2.25 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art



3.05 Burgen - Monumente der Macht Dover Castle



3.50 Burgen - Monumente der Macht Maurenfestung Gibralfaro



4.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014



_____________________________________________________________________ Woche 21/17 Dienstag, 23.05.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekuren beachten:



5.15 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015



6.00 Mysterien des Mittelalters Der Kreuzzug gegen die Katharer



6.45 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen



7.30 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre



8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.15 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art



9.00 Kathedralen - Superbauten des Mittelalters USA 2014



9.45 Burgen - Monumente der Macht Conwy Castle



10.30 Burgen - Monumente der Macht Château Gaillard



11.15 Vergangene Welten Bravehearts Schottland



12.00 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015



12.45 Elisabeth I. - Krieg dem Terror Großbritannien 2015



13.30 Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien Großbritannien 2012



"ZDF-History: Kinderstars - Im Schatten des frühen Ruhms" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekuren beachten: 21.40 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden



22.25 ZDF-History Hitlers England Deutschland 2017



23.10 ZDF-History Pearl Harbor Deutschland 2016



23.50 ZDF-History Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall



0.35 heute-journal



1.05 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox



1.50 Tödliches Stalking - Der Fall Jonathan Vass Großbritannien 2013



2.30 Eine mörderische Schülerin - Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



3.10 Unschuldig hingerichtet Ein rätselhafter Feuertod USA 2010



3.55 Fatale Freundschaft - Der Fall Stacey Mackie Großbritannien 2014



4.35 Gefallener Held: Oscar Pistorius Großbritannien 2016



_____________________________________________________________________ Woche 21/17 Mittwoch, 24.05.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektuen beachten:



5.20 Geheim, getarnt, gejagt: Erlkönige im Visier Auf Auto-Jagd im Norden



6.05 Die Crashtester - Unfallforscher ermitteln Deutschland 2016



6.45 Die Trucker Immer gegen die Uhr



7.30 Die Trucker Mit Vollgas zur Hochzeit



8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.15 Die Trucker Schwere Last auf Achse



9.00 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015



9.45 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Deutschland 2016



10.15 Diebstahl, Drogen und Gewalt Wie gefährlich ist die Nordafrikaner-Szene in Deutschland? Deutschland 2017



11.00 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel



11.45 Polizei im Einsatz - Unter Wasser Deutschland 2013



12.30 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika



"Mördern auf der Spur: Mysteriöse Fälle" um 12.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektuen beachten: 21.40 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Europa



22.25 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien



23.05 Mysterien des Weltalls Wann beginnt das Leben? Mit Morgan Freeman USA 2013



23.50 Mysterien des Weltalls Homo sapiens 2.0 Mit Morgan Freeman USA 2010



0.35 heute-journal



1.05 Spuren des Krieges Die Westfront 1914-1918



1.45 Spuren des Krieges Normandie 1944



2.30 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014



3.15 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014



4.00 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________ Woche 21/17 Donnerstag, 25.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.50 ZDF-History Absolute Macht - was dürfen Amerikas Präsidenten? Deutschland 2017



1.30 Die Amerika-Saga Kampf um die Freiheit 2.10 Die Amerika-Saga Geburt einer Nation



2.55 Die Amerika-Saga Der Weg nach Westen



3.40 Die Amerika-Saga Aufstieg und Spaltung



4.20 Die Amerika-Saga Nord gegen Süd







_____________________________________________________________________ Woche 21/17 Freitag, 26.05.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Die Amerika-Saga Cowboys und Indianer



5.50 Die Amerika-Saga Einwanderer und Wolkenkratzer



6.35 Die Amerika-Saga Ölbarone und Mafiosi



7.10 Die Amerika-Saga Pleiten, Sand und Hunger



8.00 forum am freitag



8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.15 Frontal 21 Deutschland 2017



9.00 auslandsjournal Deutschland 2017



9.30 Trumps Weg an die Macht USA 2017



10.15 Die gespaltenen Staaten von Amerika Obamas Versprechen USA 2017



11.45 Die gespaltenen Staaten von Amerika Obamas Scheitern USA 2017



13.15 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016



"ZDF-History: Die nackte Wahrheit: 100 Jahre FKK" um 13.00 Uhr entfällt "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1976 bis 1978)" um 13.30 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Liebe, Frust und Freiheit Deutschland 2013



23.55 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Sehnsucht, Trotz und Rock 'n' Roll Deutschland 2013



0.40 heute-journal



1.05 ZDF-History Der Todesstreifen - Anatomie einer Grenze



1.50 ZDF-History Die unglaublichsten Geschichten der DDR Deutschland 2012



2.35 ZDF-History Operation "Zersetzung" - Der geheime Terror der Stasi Deutschland 2013



3.15 Der gleiche Himmel - Die Dokumentation Der lange Arm der Stasi Deutschland 2017



4.00 Der gleiche Himmel - Die Dokumentation Informationen um jeden Preis Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 23/17 Sonntag, 04.06.



Bitte Programmänderung beachten:



9.45 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte



"ZDF-History: Amerikas Gangsterkönige: Der Aufstieg aus der Gosse" entfällt 10.30 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015



"ZDF-History: Amerikas Gangsterkönige: Der Sturz des Paten" entfällt 11.15 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015



"ZDF-History: Amerikas Gangsterkönige: Ruhm und Tod" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten:



14.45 ZDF-History Mensch Adenauer! Deutschland 2017



"ZDF-History: Winston Churchill - der Jahrhundert-Mann" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________



Montag, 05.06.



Bitte Programmänderung beachten:



8.45 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016



"ZDF-History: Im Schatten der Krone - Die Royals aus der zweiten Reihe" entfällt 9.30 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016



"ZDF-History: Die Schwiegermutter der Queen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen )







