Die Markel Corporation hat nach Gesprächen mit der BaFin heute die Absicht bekanntgegeben, die Zulassung einer Versicherungsgesellschaft in Deutschland zu beantragen. Unabhängig vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen will Markel so sicherstellen, auch in Zukunft die Bedürfnisse von Versicherungsnehmern ...

