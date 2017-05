Hamburg (ots) -



- "Deutschlandtest" ermittelt Reputation großer Krankenhausbetriebe - Asklepios-Kliniken auf Platz eins - Nennungen in zehntausenden Online-Nachrichten und mehr als einer Million Social-Media-Quellen im Verlauf eines Jahres ausgewertet



Focus Money hat die Asklepios Kliniken mit dem Deutschlandtest-Siegel "Höchstes Ansehen 2017" und dem Prädikat "beste Reputation" ausgezeichnet: Unter allen untersuchten Krankenhausbetrieben in Deutschland genießt Asklepios bei den Verbrauchern den besten Ruf. Das hat eine umfangreiche Untersuchung der öffentlichen Meinung im Internet im Auftrag von Focus Money unter wissenschaftlicher Begleitung der International School of Management (ISM) gezeigt.



Für den Deutschlandtest von Focus Money zum Thema Ansehen wurden die Nennungen der 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands in zehntausenden Online-Nachrichten und mehr als einer Million Social-Media-Quellen mit Hilfe des Web-Monitoring-Tools Web Analyzer über ein Jahr hinweg erfasst. Die Äußerungen über jedes Unternehmen wurden im Hinblick auf die fünf Faktoren analysiert, die vorrangig den Ruf jedes Unternehmens prägen: zum einen die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen und darüber hinaus auch die Nachhaltigkeit seiner Arbeit in Bezug auf soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung, zum anderen die Leistung des Managements, die Qualität des Betriebes als Arbeitgeber und der wirtschaftliche Erfolg. Aus den Ergebnissen wurden Branchen-Rankings erstellt.



Branchensieger Krankenhaus: Asklepios



Ergebnis der umfangreichen Untersuchung: In der Kategorie Krankenhäuser zeigte sich, dass die Asklepios Kliniken in der öffentlichen Meinung das höchste Ansehen der Branche genießen. Kein anderer untersuchter Krankenhausbetrieb wird in Bezug auf die Qualität seiner Leistungen, seine Nachhaltigkeit, die Arbeitgeberqualität sowie Ökonomie und Unternehmensführung im Web positiver diskutiert.



"Wir alle hier bei Asklepios streben in unserer tagtäglichen Arbeit danach, unseren Patienten die beste Pflege und die beste medizinische Versorgung zukommen zu lassen", sagt Dr. Thomas Wolfram, Vorsitzender der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken. "Die Auszeichnung als Krankenhausbetrieb mit dem höchsten Ansehen ist eine wundervolle Anerkennung dieser Anstrengungen. Das Wissen, dass unser Engagement von der Öffentlichkeit wahrgenommen und honoriert wird, motiviert uns, weiterhin alles für unsere Patienten zu geben."



Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patienten mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über 150 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im vergangenen Geschäftsjahr 2016 wurden 2,3 Mio. Patienten in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt rund 46.000 Mitarbeiter.



