Ist die alte Börsenweisheit "Sell in May and go away" doch noch in diesem Jahr gültig? Bislang sah es nicht danach aus, denn der Dax schob sich von Allzeithoch zu Allzeithoch. Zur Wochenmitte hatte der Index bereits mehr als ein Prozent eingebüßt, allerdings von Rekordniveau aus. Marktexperten hatten schon länger auf das Risiko eines Rückschlags nach den zuletzt starken...

