Das Weiße Haus hat allen Grund zur Panik, schreibt die Washington Post und meint damit allen voran den neuen Sonderermittler Robert Mueller. Auch ein deutsches Unternehmen kennt ihn nur zu gut.

Wenn es in Washington derzeit einen Blankoscheck gibt, dann ist es dieser. Ausgestellt vom Vizejustizminister Red Rosenstein, adressiert an Robert Mueller, Ex-FBI-Chef, Ex-Überwacher im VW-Skandal. Darin steht, Mueller sei beauftragt, "jegliche Verbindungen und/oder Abstimmungen zwischen der russischen Regierung und Personen mit Verbindung zur Wahlkampagne von Präsident Donald Trump" zu untersuchen.

Betonung auf: Jede. Sprich: Mueller hat völlig freie Hand und er soll niemandem Rechenschaft schuldig sein, nur seinem Gewissen. Das dürfte Trump durchaus zu denken geben das hat er nun gemein mit Volkswagen, das im Nachgang des Dieselskandals in den USA zuvor vor Mueller zittern musste. Denn Mueller saß in den vergangenen Monaten oft nächtelang in der Washingtoner Anwaltskanzlei Wilmer Hale - der vornehmsten Kanzlei der Hauptstadt - mit VW-Anwälten zusammen, um deren Einigung mit Klägern zu überwachen.

Auf Geheiß der Richter sollte Mueller assistieren, damit die Hunderte Klagen gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...