Hannover - Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).thyssenkrupp habe im 2. Quartal 2016/17 mit verbesserten Geschäftszahlen die Konsensschätzungen schlagen könne, was auf die positive operative Entwicklung bei den Industriegeschäften sowie spürbare Effekte aus der Erholung der Preise vor allem bei Materials Services und Steel Americas zurückzuführen sei. Die Veräußerung des brasilianischen Stahlwerkes CSA habe hingegen wie angekündigt zu einer sichtbaren Ergebnisbelastung geführt. Der Aktienanalyst verweise jedoch darauf, dass der vollzogene Schritt den konsequenten Willen des Vorstands zur Neuausrichtung des Konzerns zeige. Auch nach dem Verkauf von CSA dürfte der größte Wachstumsimpuls neben den in allen Geschäftsbereichen aufgelegten Einsparprogrammen vor allem von der Entwicklung im Werkstoffbereich ausgehen. Bis zum 30.09.2017 möchte der Vorstand der thyssenkrupp AG jetzt für Klarheit über die Restrukturierung der Stahlsparte sorgen.

