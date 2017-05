Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Gerry Weber auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das Modeunternehmen sei ein struktureller Verlierer in einem schwierigen Marktumfeld, schrieb Analyst Christian Salis in einer Studie vom Donnerstag. Der wachsende Wettbewerb durch Fast Fashion - also einem Geschäftsmodellen mit sich schnell ändernden Kollektionen - sowie durch reine Online-Händler dürfte Gerry Weber weiter zu schaffen machen. Die Restrukturierungsbemühungen des Managements erschienen nicht ausreichend./mis/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0051 2017-05-18/13:46

ISIN: DE0003304101