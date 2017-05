Die jüngsten Enthüllungen um die Entlassung von FBI-Direktor James Comey und die Verbindungen der Trump-Administration nach Russland haben das Zeug zur ausgewachsenen Staatsaffäre. Eine Ikone der republikanischen Partei zitiert bereits den wohl dramatischsten Polit-Skandal der Nachkriegszeit: "I think it's reaching the point where it's of Watergate size and scale", orakelte am Dienstagabend Senator John McCain, Präsidentschaftskandidat von 2008. Missbrauch von Regierungsmacht unter Nixon "Watergate" steht dabei nicht nur für das Hauptquartier der oppositionellen Demokraten, das in der Nacht zum 17. Juni 1972 Ziel eines vom Wahlkampfteam der Republikaner orchestrierten Einbruchs wurde. Vielmehr ist Watergate auch juristisch...

