Zugegeben: Auch dem Redakteur waren in dieser Hinsicht viele Dinge nicht klar. Welche Anforderungen muss ich kennen, um einer einwandfreien Arbeitsmittelverwendung gerecht zu werden, warum muss ein Anlagenbetreiber nicht Elektrofachkraft sein oder was ist bei Abschluss von Verträgen im Sinne der Betreiberverantwortung zu beachten? Das waren Kernfragen der Vorträge. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten Dr.-Ing. Thorsten Neumann und Stefan Euler die zahlreichen Gäste im Veranstaltungsraum des Lindner Park-Hotels mit dem Satz: »Die meisten Unfälle passieren in der Vertragsgestaltung.«

Mit dabei waren auch wieder Partnerunternehmen, die den Rahmen des Expertentags bildeten und an deren Ständen sich interessierte Besucher in den Pausen über deren angebotenen Lösungen zum Thema Sicherheit in der Elektrobranche informieren konnten. Vertreten waren die AEG Identifikationssysteme GmbH, die Elspro Elektrotechnik GmbH sowie die IT-Motive AG.

Arbeitsmittel: Anforderungen und Prüfung

Nicht nur in unserer Zeitschrift immer wieder ein »heißes Eisen«: Was muss bei zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln beachtet werden? Auf Basis der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und einer zugrundeliegenden Gefährdungsbeurteilung führte Thorsten Neumann, der unter anderem öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Gefährdungsanalysen von Arbeitsplätzen der IHK Koblenz ist, die Teilnehmer in die Thematik ein. Dabei sind die Grundpflichten des Arbeitgebers nach §4 der Verordnung aufgelistet. Ein Arbeitsmittel darf erst dann verwendet werden, wenn der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik getroffen hat und er dabei feststellt, dass die Verwendung der Arbeitsmittel nach diesem Stand der Technik sicher ist. »Ein CE-Kennzeichen heißt nicht, dass Sie keine Gefährdungsbeurteilung machen müssen. Sondern Sie müssen eine Gefährdungsbeurteilung anfangen, bevor Sie etwas anschaffen«, so Neumann. Letztendlich darf der Arbeitgeber nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, die unter Berücksichtigung der vorgesehenen Einsatzbedingungen bei der Verwendung sicher sind.

Ein weiterer und wichtiger Punkt des Vortrags war die Problematik der Prüfung von Arbeitsmitteln nach §?14 BetrSichV ...

