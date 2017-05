Paris (ots/PRNewswire) -



Mit der Eröffnung der 70. Filmfestspiele von Cannes feiert L'Oréal Paris sein 20. Jahr als offizieller Beauty-Partner.



L'Oréal Paris beginnt seine Beauty- und Kinofeier mit dem öffentlichen Cannes-Filmfest, das heute auf dem Strand von L'Oréal Paris den Anfang macht.



L'Oréal Paris ist bereits seit zwei Jahrzehnten der offizielle Beauty-Partner von Cannes und veranstaltet zum ersten Mal sein kostenloses öffentliches Open-Air-Filmfest mit sechs Schauspielerinnen, die als Botschafterinnen für Frauen im Film auftreten. L'Oréal Paris öffnet seine Pop-Up-Boutique für alle Festivalbesucher und präsentiert der Welt die ersten Red-Carpet-Beauty-Looks unter der kreativen Leitung der globalen Makeup-Direktorin Val Garland. In diesem Jahr macht zudem die neue Markenbotschafterin von L'Oréal Paris ihr Debut, die junge und talentierte Schauspielerin Elle Fanning, die am 17. Mai zum ersten Mal den roten Teppich beschreitet.



In der zweiten Woche der Festspiele feiert L'Oréal Paris das 20-jährige Bestehen seiner Partnerschaft mit den Filmfestspielen von Cannes mit seinem "Canniversary" im Rahmen einer L'Oréal Cinéma Club Soirée.



Cannes 2017 wird begeistern!



PROGRAMM: BEAUTY AUF DEM FESTIVAL: L'ORÉAL PARIS AUF CANNES 2017



17.-22. Mai -- Beauty- und Kinofeier: L'Oréal Paris wirft das Rampenlicht an mit dem öffentlichen L'Oréal Paris Open-Air-Filmfest auf dem Plage du Martinez.



Julianne Moore macht den Anfang am 17. Mai, und L'Oréal Paris präsentiert jeden Abend eine andere Schauspielerin. Dazu gehört auch die neue Markenbotschafterin Elle Fanning, die am 22. Mai der Öffentlichkeit ihre kultigen Lieblingsfilme vorstellen wird. Diese kostenlosen Filmvorführungen beginnen jeden Abend um 21 Uhr.



17. Mai: Julianne Moore präsentiert Maps to the Stars, 2014, Preis als beste Schauspielerin: 1 Std. 52 Min.



18. Mai: Susan Sarandon präsentiert Thelma & Louise, 1991, außer Konkurrenz: 2 Std. 10 Min.



19. Mai: In ihrer ersten Rolle für L'Oréal Paris präsentiert Elle Fanning, die neue Markenbotschafterin von L'Oréal Paris, Ginger & Rosa: 1 Std. 30 Min.



20. Mai: Aishwarya Rai präsentiert Devdas, 2002, außer Konkurrenz: 3 Std. 5 Min.



21. Mai: Andie MacDowell präsentiert Sex, Lügen und Video. 1989, Goldene Palme: 1 Std. 40 Min.



22. Mai: Eva Longoria präsentiert Lowriders, 2017, Vorführung beim L'Oréal Paris Cinema nach seinem weltweiten Kinostart am 12. Mai: 1 Std. 39 Min.



Um die Filmfestspiele der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, werden im L'Oréal Paris Cinema Filme zeitgleich mit der offiziellen Galavorführung gezeigt, gleich neben dem Palais des Festivals auf dem Plage du Martinez. Folgen Sie uns auf den sozialen Medien, um auf dem Laufenden zu bleiben.



17.-28. MAI: L'ORÉAL PARIS 100 % MAKEUP CANNES POP-UP-BOUTIQUE



Die erste L'Oréal Paris Pop-Up-Boutique, zu 100 % dem Makeup gewidmet, ist ab sofort geöffnet! An jedem Festivaltag können Besucher live eintauchen und die Einflüsse und Innovationen der Beauty-Branche entdecken. Unter anderem kann man die neuen Red-Carpet-Looks der neuen globalen Makeup-Direktorin Val Garland erleben, die herausragende Künstlerin, die für einige der innovativsten Beauty-Looks der heutigen Zeit verantwortlich ist und zum ersten Mal in ihrer neuen Rolle bei L'Oréal Paris auftritt. Den Shoppern wird ein revolutionäres Einkaufserlebnis geboten mit kostenlosen Tutorials, Ratschlägen und Service von Experten und einer Verlosung der exklusiven und heißbegehrten Red-Carpet-Tickets von Cannes! Die Boutique gibt zudem Fans und Konsumenten die Gelegenheit, die neuesten Produktkollektionen zu entdecken, darunter die Red-Carpet-Farbe Riche in begrenzter Auflage mit der Goldenen Palme -- eine Sammleredition, die L'Oréal Paris speziell für sein Canniversary aufgelegt hat. Darüber hinaus kann man sich von einem unserer Maskenbildner einen Red-Carpet-Look anlegen lassen und unsere Filmbotschafterinnen live erleben.



24. MAI: CANNIVERSARY PARTY, L'ORÉAL PARIS CINEMA CLUB



Zwei Jahrzehnte -- das ist Grund zum Feiern! Am 24. Mai feiert L'Oréal Paris seine bisher größte Cannes-Party, auf der man die größten Namen der Film- und Beauty-Branche hautnah erleben kann. An diesem Abend wird das Kino zum Leben erweckt, und die Filmkunst wird mit verschiedenen Szenografien, Projektionen und Installationen gefeiert. Den Höhepunkt machen ein Live-Showcase und eine exklusive Darbietung mit allen anwesenden L'Oréal Paris Schauspielerinnen im Publikum. Zu den Gästen zählen Eva Longoria, Bianca Balti, Barbara Palvin, Doutzen Kroes, Lara Stone, Maria Borges, Irina Shayk, Kristina Bazan, Alexina Graham, Neelam Gill und Lena Meyer-Landrut sowie Marlon Teixeira und Modedesigner Olivier Rousteing.



25. MAI: AMFAR CINEMA GEGEN AIDS: KOLLEKTION GOLDENES ZEITALTER VON HOLLYWOOD



Haarkünstler und Maskenbildner von L'Oréal Paris verhelfen dem goldenen Zeitalter von Hollywood zur Schönheit und präsentieren diese Styles an 40 Top-Models, einschließlich Botschafterinnen von L'Oréal Paris, die den Laufsteg im Hotel du Cap-Eden Roc für einen guten Zweck beschreiten. Dieses Jahr finden sich auf der Liste die begehrtesten Gesichter des Cannes-Programms, darunter die Botschafterinnen von L'Oréal Paris Doutzen Kroes, Bianca Balti, Barbara Palvin, Irina Shayk, Lara Stone, Maria Borges, Alexina Graham, Kristina Bazan, Neelam Gill und Marlon Teixeira unter den Co-Vorsitzenden der American Foundation for AIDS Research (amfAR). Bei der Veranstaltung setzen sich Stars der Film- und Modebranche für eine Sensibilisierung und Spendensammlung im Kampf gegen AIDS ein. Eva Longoria führt durch das Abendprogramm, unterstützt von der bekannten Moderedakteurin Carine Roitfeld.



17.-24. MAI: DEBUTS AUF DEM ROTEN TEPPICH



Von der Eröffnungs- bis zur Abschlussfeier und an jedem Tag dazwischen beweist L'Oréal Paris sein Engagement für Vielfalt und Kino, indem es herausragendes Können und Frauen aus allen Teilen der Welt präsentiert. In dieser historischen Ausgabe von Cannes machen die neue Markenbotschafterin von L'Oréal Paris Elle Fanning, Bollywood-Star Deepika Padukone, die 19-jährige chinesische Schauspielsensation Guan Xiaotong und der beliebte deutsche Schauspieler Wotan Wilke Möhring ihr Festivaldebut für L'Oréal Paris. Diese Botschafter vertreten L'Oréal Paris vor dem internationalen Publikum in Cannes und den Zuschauern zu Hause. Das angolanische Model Maria Borges wird auf dieser 70. Ausgabe ebenfalls zum ersten Mal L'Oréal Paris vertreten.



