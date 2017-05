Wien - C-QUADRAT - the asset manager - kann einen neuen Höchststand der Assets under Management vermelden, so die C-QUADRAT Investment AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit der Übernahme eines Mandates für ein großes Versicherungsunternehmen gelang C-QUADRAT per 18. Mai 2017 erstmals der Sprung über die 10-Milliarden-Euro-Marke (11 Milliarden US-Dollar).

