Mainz (ots) - Freitag, 19. Mai 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gaumen- und Kieferspalte - Neue OP-Methoden geben Hoffnung Das perfekte Selfie - Neue Apps optimieren Schnappschüsse Modetrends mit Vorgeschichte - Unsere Kleidung und ihre Historie



Gast im Studio: Josephin Busch, Schauspielerin & Sängerin



Freitag, 19. Mai 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Gefräßiger Schädling - Buchsbaumzünsler auf dem Vormarsch Ausmisten im Frühling - Hochbetrieb auf dem Wertstoffhof Expedition Hamburg-Hikeberg - Eine Familie will um die Welt reisen



Freitag, 19. Mai 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Freund mit Kreissäge ermordet - Heute fällt in München das Urteil Freitag, 19. Mai 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Besuch bei Anna-Maria Zimmermann - Die Sängerin ganz privat Pippa Middleton heiratet - Vorfreude auf die Hochzeit



Freitag, 19. Mai 2017, 23.00 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié, Jo Schück



Whitney Houstons tragisches Leben - Dokumentarfilm "Can I Be Me?" Andreas Mühes Deutschlandbilder - Fotoausstellung "Pathos als Distanz" "Wanna Cry"-Virus und die Folgen - Verletzbarkeit unserer Gesellschaft Frauen im Iran - Zwischen Unterdrückung und Freiheit Die Nöte der jungen Lehrer - Dokufilm "Zwischen den Stühlen"



Gast: Linus Neumann, CCC - Geheimdienste und der Cyberwar Dua Lipa, Musikerin - Mit "Thinking 'Bout You"



