Die Deutsche Bank predigt Kulturwandel. Sie will einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen, wieder für Integrität und Glaubwürdigkeit stehen. Die Hauptversammlung zeigt: Der Plan geht nicht so leicht auf.

Pünktlich zur Hauptversammlung präsentiert Deutsche Bank-Vorstandschef John Cryan einen brandneuen Imagefilm der Deutschen Bank, unter dem neuen Slogan "Positive Impact", zu deutsch: "Positiver Beitrag" - mit Hashtag davor, weil man das nun mal heutzutage so macht. Wirkt hip, jung und steht ja auch irgendwie für diese Digitalisierung, von der alle reden. Aber vor allem symbolisiert der Slogan den groß angekündigten Kulturwandel bei der Deutschen Bank.

"Die Deutsche Bank wird wieder für Integrität und Glaubwürdigkeit stehen!", kündigt Cryan an. Dann startet der Film: Seichte Musik im Hintergrund, entrückt lächelnde Mitarbeiter, die vom "positiven Beitrag" der Deutschen Bank schwärmen. Im Zeitraffer werden Wolkenkratzer hochgezogen, man sieht Menschen im friedlichen Einklang mit Robotern, auf Baustellen oder in hippen Start-up-Lofts. Dazwischen werden immer wieder erklärende Schlagworte eingeblendet, etwa "Digitalisierung" oder "Baufinanzierung", natürlich mit Hashtag. "Die machen nicht nur was für die Finanzwelt, sondern auch für die gesamte Gesellschaft", sagt ein Mitarbeiter mit völlig authentischem und unverkrampftem Lächeln.

Bereits Anfang Mai war der neue Slogan bekannt geworden, der das alte Motto "Leistung aus Leidenschaft" ablöst. Die Kampagne ist Teil des Kulturwandels bei der Deutschen Bank. Statt riskanter Zockergeschäfte sollen jetzt die Kunden an erster Stelle stehen. Simple Produkte statt komplexe Derivate. Bodenständigkeit statt Arroganz. So richtig kauft das der Deutschen Bank niemand ab. Das wird auch bei der Hauptversammlung deutlich.

Schon bei der Begrüßungsrede am Morgen wird Aufsichtsratschef Paul Achleitner immer wieder von wütenden Zwischenrufen aus dem Publikum unterbrochen. "Es lohnt sich, für die Deutsche Bank zu kämpfen!", ruft er den etwa 3.600 Aktionären in der Frankfurter Festhalle zu. Ein demonstrativ höhnisches Auflachen tönt aus der Menge. Achleitner spricht betont ruhig weiter. Später wendet er sich dann doch an die Pöbler im Publikum. "Wir haben hier eine geordnete Hauptversammlung", rügt er. Wer sich zu Wort melden wolle, habe dazu später ...

