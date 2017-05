Der US-Dollar machte in den vergangenen Tagen so ein wenig den Anfang. Aufgrund der politischen Störfeuer aus Washington gab die US-Währung in den vergangenen Tagen doch vergleichsweise deutlich nach. Nun ziehen die Aktienmärkte nach. Ist das jetzt nur eine vorübergehende Konsolidierung oder vielleicht doch der Beginn einer größeren Korrektur? Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.