Für die Stahl-Industrie geht es um Existenzfragen. THYSSENKRUPP steht vor der Entscheidung, entweder mit TATA eine Lösung zu suchen oder mit SALZGITTER eine deutsche Lösung oder eine Ausgliederung von THYSSEN als STAHLHÜTTE mit Börsengang. Je nach Kombination hängen daran zusammengenommen 4.500 bis 12.000 Jobs.br/>

Die Aufsichtsgremien (THYSSEN-AR und KRUPP-Stiftung) sind rötlich besetzt. Was daraus zu entwickeln sein wird, lässt sich relativ leicht erkennen. THYSSENKRUPP ist daher die erste dieser Wende-Wetten, die nicht ganz kurzfristig zu lösen ist, aber in der Struktur erkennbar wird. Auch dies ist eine Art Comeback.br/>

Weitere Themen in der Ausgabe:++ DAX: Denkpause oder neuer Schwung++ Konsolidierung des deutschen Telekom-Marktes ist eingeläutet++ Für die Stahl-Industrie geht es um Existenzfragen++ Neue Ansätze bei RWE?++ Die K+S-Wette hat begonnen++ MORPHOSYS ist schwer zu beurteilen++ In Paris läuft sich AXA warm++ Zürich: Aus GALENICA wird VIFOR PHARMA++ Comeback bei BANK OF IRELAND?++ AMD: Einsteigen nach fast 25 Prozent Korrektur?

