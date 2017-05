Vor genau zwei Wochen hatten wir darüber spekuliert, dass die DIC Asset ihr Aktienpaket an der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG an einen anderen Übernehmer abgeben könnte. Der Frankfurter Konzern hatte seinen Anteil zuvor auf mehr als 25% ausgebaut. Unsere Spekulation hat sich bewahrheitet. Die TLG Immobilien hat sich mit den WCM-Großaktionären geeinigt und ein freundliches Übernahmeangebot abgegeben. Die TLG bietet eine eigene Aktie für 5,75 Anteile an der WCM. Umgerechnet auf den Kurs zum Zeitpunkt der Bekanntgabe sowie basierend auf dem gewichteten Durchschnittskurs der TLG-Aktie während der drei Monate vor der Ankündigung wird jede WCM-Aktie zu 3,15 Euro bewertet. Das ist immerhin ein Aufschlag zum Net Asset Value des WCM-Portfolios, ...

