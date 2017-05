mVISE AG: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2016

Die mVISE AG, Düsseldorf, Partner für Mobile Digitalisierung, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht und bestätigt darin die am 9.Mai 2017 auf der 8.DFVA Frühjahrskonferenz bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen. Um ein komplettes Bild der Leistung von mVISE zu geben, wurde für das Jahr 2016 erstmals ein freiwilliger Konzernbericht erstellt. So konnte mVISE im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr die Gesamtleistung von 5,86 Mio. EUR auf 8,97 Mio. EUR steigern. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Steuer und Zinsen (EBITDA) konnte in 2016 von -0,38 Mio. EUR auf 1,17 Mio. EUR gesteigert werden. Besonders in diesem Berichtsjahr hervorzuheben ist der operative Cashflow mit 1,14 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr mit -0,88 Mio. EUR, der die operative Stärke der mVISE AG widerspiegelt. Neben einer detaillierten Erläuterung der positiven Auftrags- und Ertragsentwicklung enthält der Geschäftsbericht unter anderem Informationen über aktuelle Kundenprojekte und die Teilnahme an einem Förderprojekt für automatisiertes Fahren sowie einen Ausblick für das Jahr 2017, in dem eine EBITDA Marge von 15-20% geplant ist.

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 steht nachfolgend zum Download bereit.

https://www.mvise.de/wp-content/uploads/2017/05/2016Konzerngeschä ftsbericht_V15.pdf

Kontakt: Manfred Götz Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0 E-Mail: presse@mvise.de

