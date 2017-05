Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Sonstige Kapitalmarktinformationen gemäß § 30e WpHG



Baar (Schweiz) (pta038/18.05.2017/15:57) - Die OpenLimit Holding AG gibt bekannt, dass ein von der OpenLimit Holding AG begebenes Wandeldarlehen in Höhe von EUR 1 Mio. hinsichtlich der Laufzeit und des Bestehens der Wandelrechte geändert wurde. Statt der Fälligkeit am 30.06.2018 ist nun eine Fälligkeit am 28.02.2018 vereinbart. Ausserdem wurde das Wandeldarlehen in ein Darlehen ohne Wandelrecht umgewandelt, und es wurde ein PIK-Zins (payment-in-kind) zusätzlich vereinbart.



Baar, 18. Mai 2017



OpenLimit Holding AG Der Verwaltungsrat



(Ende)



Aussender: OpenLimit Holding AG Adresse: Zugerstrasse 74, 6341 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Björn Templin Tel.: +41 41 560 1020 E-Mail: ir@openlimit.com Website: www.openlimit.com



ISIN(s): CH0022237009 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1495115820242



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 18, 2017 09:57 ET (13:57 GMT)