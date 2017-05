Liebe Leser,

am Donnerstag, dem 18. Mai, findet in der Festhalle der Messe Frankfurt (Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main) die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Bank statt. Zum Punkt 2 der Tagesordnung "Verwendung des Bilanzgewinns 2016" gab es eine Aktualisierung. Demnach sollen pro Aktie nun zusammen 0,19 Euro (0,08 Euro und 0,11 Euro) Dividende für 2016 ausgeschüttet werden. Warum diese Zweiteilung? Nun, ein Teil der Gesamtdividende von 0,19 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...