Der Trump-Effekt scheint sich mehr und mehr ins Negative umzukehren. Die politische Situation in Washington setzt die weltweiten Aktienmärkte derzeit mehr und mehr unter Druck. So auch den DAX. Wie es in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen könnte, erläutert Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor, bei Börse Stuttgart TV.