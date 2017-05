Der Euro hat am Donnerstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar etwas nachgegeben. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1112 US-Dollar, nachdem er in der Früh noch bei 1,1128 Dollar gehandelt worden war.Etwas Unterstützung für die US-Währung kam dabei vom am Nachmittag veröffentlichte Philly-Fed-Index. Das Barometer für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...